Eddie Vedder, Foo Fighters, Jennifer Lopez, J Balvin y H.E.R. actuarán en VAX Live: The Concert to Reunite the World, un especial de transmisión global y en streaming que “tiene como objetivo fomentar la confianza en las vacunas en todo el mundo y ayudar a conseguir el acceso a ellas para todos, en todas partes.”

Presentado por Selena Gómez, el especial de una hora se transmitirá el próximo sábado 8 de mayo a las 20:00 horas EST (21:00 horas MEX) a través de la señal de ABC y CBS; así como en streaming por YouTube e iHeartMedia. Se emitirá una repetición en FOX más tarde, a las 23:00 horas. Además, YouTube presentará una versión ampliada de 90 minutos del concierto con una actuación de las estrellas de K-pop, NCT-127.

VAX Live es una iniciativa de la organización internacional de defensa de los derechos humanos Global Citizen y forma parte de una campaña de un año de duración cuyo objetivo es “ayudar a acabar con el COVID-19 para todos, poner fin a la crisis del hambre, reanudar el aprendizaje en todas partes, proteger el planeta y avanzar en la equidad para todos”.



A lo largo de la emisión, Global Citizen hará un llamamiento a gobiernos y filántropos de todo el mundo para que se comprometan a destinar $22.100 millones de dólares a la vacunación contra la COVID, es decir:

El saldo pendiente que necesita el Acelerador ACT para llegar a los países más pobres del mundo; 2.000 millones de dosis de vacunas, pruebas y tratamientos contra la COVID-19 para finales de 2021. Vía comunicado de prensa

