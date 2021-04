Los fans del Universo Cinematográfico de Marvel convirtieron en tendencia en Twitter a Joaquín el “Chapo” Guzmán Loera; a pesar de que ambos conceptos pudieran parecer completamente ajenos uno del otro.

Falcon and the Winter Soldier, la nueva serie de la compañía de cómics creadora de los más grandes personajes de ficción; hace una breve mención al famoso narcotraficante mexicano en el cuarto episodio del popular programa -que incluso ha superado los números de The Mandalorian-.

En la escena en cuestión vemos tanto al Halcón como al Soldado del Invierno, Bucky Barnes, el Capitán América y las guerreras Dora Milaje de Wakanda; luchando por la custodia del Barón Zemo. El hombre aparentemente habría escapado por un túnel, tal como lo hizo el mexicano en 2015, cuando fue confinado en el cárcel de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

“No puedo creer que realmente haya imitado a El Chapo“, dice Falcón, lo que desató una intensa oleada de reacciones entre los fanáticos mexicanos, quienes inmediatamente lo publicaron en redes sociales.

Marvel nos confirma que El Chapo existe en el UCM, entonces Los Mochis tambien 🌝Que no muera la esperanza de casarme con Bucky Barnes 💕💕💕 pic.twitter.com/G0UkMP1PcH — Elisuart (@ElisuaOlivas) April 10, 2021

El Chapo feliz de saber que ya es parte del UCM #TheFalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/VgRIqw5HS3 — ÑeroGamesMx (@OvDreamer) April 9, 2021

¿Podemos decir que oficialmente el Chapo Guzmán es miembro de los villanos del UCM? #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/V4kTZ0SheH — Farid-19 (@JFarid9) April 11, 2021

Me estás diciendo que "El chapo" pertenece al UCM? pic.twitter.com/n8jAxDN9dY — El Rambo DonkeyKong Ned (@EduardoCastanon) April 11, 2021

A través de la plataforma de streaming Disney Plus, se estrenó la nueva serie de Marvel: Falcon and the Winter Soldier. Se ubica después de los trágicos eventos ocurridos en la última película de The Avengers, Endgame.

A lo largo de los episodios se intentará revelar cómo Sam Wilson (Anthony Mackie) se convirtió en Halcón, y también cómo fue que Bucky Barnes (Sebastian Stan) pudo restaurar su sanidad mental.

Joaquín Guzmán Loera huyó del Altiplano, en el Estado de México, a través de un narcotúnel descubierto debajo de su celda, que tenía 1.7 metros de altura y 80 centímetros de ancho, además de una extensión de 1.5 kilómetros.

Se estima que el túnel, que partía de una casa ubicada en los alrededores del penal, fue perforado en al menos seis meses y pasó desapercibido gracias a los trabajos que se realizaban para instalar drenaje en la zona. Su coste se estimó en medio millón de dólares. El túnel contaba con ventilación, energía eléctrica, soportes de madera y rieles para transportar al principal narcotraficante del Cártel de Sinaloa, a bordo de motocicletas modificadas.

“A lo largo del túnel se encontraron herramientas de construcción, tanques de oxígeno, contenedores de combustible, madera de encofrado y tubos, entre otros objetos”, informó entonces Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad.

En la construcción donde se inició la excavación ya lo esperaba un vehículo que lo llevó a un aeropuerto privado para tomar un avión a la Sierra de Sinaloa.

Sin embargo, esta no es la primera vez que “El Chapo” es tomado en cuenta para una serie en streaming, pues a través de Netflix se estrenó la primera producción completamente inspirada en él.

Además, también es retratado en la serie Narcos México, que rápidamente lo convirtió en uno de los personajes más famosos alrededor del mundo del entretenimiento.