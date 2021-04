Sin lugar a dudas, uno de los momentos que definitivamente le voló la cabeza a los fanáticos de Marvel fue cuando en el quinto capítulo de ‘WandaVision’, la serie derivada del MCU a través de Disney+; apareció nada más y nada menos que Pietro Maximoff (Quicksilver), el hermano de la bruja escarlata, y cuya muerte quedó registrada en ‘Avengers: Age of Ultron’ del 2015.

Lo sorprendente en sí no fue que el superhéroe hiciera acto de presencia (dada la trama de la serie), si no que fue Evan Peters, quien interpretó al personaje en X-Men; el que se encargó de personificarlo y no Aaron Taylor-Johnson, el elegido para el personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Ahora, a través de una reciente charla con el podcast de la Revista Empire la guionista de ‘WandaVision’, Jac Schaeffer, explicó las razones detrás de la intempestiva introducción; que obedece a desgarradores procesos de duelo en la vida real y que inspiraron el arco narrativo de la protagonista, Wanda Maximoff. Al respecto, comentó:

“Invitamos a un sicólogo a la mesa de guionistas y a partir de ahí hicimos algunas investigaciones sobre el duelo. Descubrimos que hay mucho material alrededor de la forma en que las personas recuerdan las caras de aquellos que pierden”. “Sobre todo en relación a la ansiedad que causa el olvidar los rostros de las personas que amas. O tener un recuerdo erróneo, como una práctica de autoprotección ante el dolor, lo cual nos fascinó. Ahí fue cuando pensamos que sería buena idea que Evan Peters fuera el actor que interpretara a Pietro. No solo tendría un efecto en Wanda. También sería una metacapa para la audiencia”.

Recordemos que La Bruja Escarlata, además de perder a su hermano en Sokovia a manos de Ultron; presenció la muerte de su amado Vision en ‘Avengers: Infinity War’. Algo traumático, y que derivó en los sucesos de WandaVision.

Posteriormente se trató de justificar la presencia de Pietro Maximoff como un ciudadano de WestView atrapado en el mundo de Wanda y manipulado por Agatha Harkness; sin embargo, recientemente se vio a Evan Peters en el rodaje de ‘Doctor Strange y el Multiverso de la locura‘, película que conecta directamente con la serie.

¿Será que Evan Peters entre de lleno al Universo Cinematográfico de Marvel? Habrá que esperar.