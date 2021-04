El mundo del hip-hop está de luto luego del fallecimiento de DMX, cuyo nombre real era Earl Simmons. Fue uno de los raperos más prolíficos de la escena de finales de la década de los 90. Murió el día de hoy, 9 de abril, a causa de un ataque cardiaco, luego de permanecer varios días hospitalizado y con soporte vital derivado de una sobredosis de drogas.

A través de un comunicado oficial (vía XXL Magazine) la familia del rapero, quien murió a los 50 años de edad, dijo:

Nos entristece profundamente anunciar hoy que nuestro querido DMX, cuyo nombre de nacimiento es Earl Simmons, ha fallecido a los 50 años en el hospital de White Plains, con su familia a su lado, después de haber estado conectado a respiración artificial durante los últimos días. Earl fue un guerrero que luchó hasta el final. Amaba a su familia con todo el corazón y apreciamos los momentos que pasamos con él. La música de Earl inspiró a innumerables fans en todo el mundo y su icónico legado vivirá para siempre. Apreciamos todo el amor y el apoyo durante este momento increíblemente difícil. Por favor, respeten nuestra privacidad mientras lloramos la pérdida de nuestro hermano, padre, tío y el hombre que el mundo conocía como DMX. Compartiremos información sobre su servicio conmemorativo una vez que los detalles estén finalizados.

Conocido a veces por su nombre artístico no abreviado, “Dark Man X”, DMX fue famoso por representar a Yonkers, Nueva York, ladrando en sus canciones y produciendo raps oscuros y descarnados que ayudaron a alejar al hip-hop de la llamada “era de los trajes brillantes”; caracterizada por la ostentación y popularizada por artistas como Diddy a finales de la década de 1990.

DMX dio su primer gran salto en 1998 con el álbum ‘It’s Dark and Hell Is Hot’. Publicado por Def Jam en mayo de ese año, el álbum vendió más de 5 millones de copias y debutó en el número 1 de la lista Billboard 200, ganando rápidamente fama por sencillos como “Ruff Ryders Anthem” y “How’s It Goin’ Down”.

Ese mismo año, en diciembre, DMX lanzó su segundo álbum, ‘Flesh of My Flesh, Blood of My Blood’, que también debutó en la cima del Billboard 200, convirtiendo a DMX en uno de los pocos artistas en tener dos álbumes número 1 en un año y poniéndolo en la misma categoría que Led Zeppelin y Tupac Shakur.

A pesar de su exitosa trayectoria; el rapero luchó casi toda su vida contra las drogas y con una adicción al crack que, según dijo, comenzó a los 14 años. Fue detenido por varios cargos; entre ellos posesión de estupefacientes, crueldad animal y evasión de impuestos.

Reforzado por su fe cristiana -incluso llegó a estudiar para convertirse en pastor ordenado-, DMX ingresó en rehabilitación en múltiples ocasiones, la última en octubre de 2019, cuando anunció a través de Instagram que estaba en un “compromiso continuo para poner a la familia y la sobriedad en primer lugar.”

Descanse en poder, DMX.