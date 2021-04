Desde el pasado 15 de febrero, el semáforo epidemiológico de la capital del país descendió de alerta roja a naranja, luego de que la ocupación hospitalaria por Covid-19 se redujera a menos del 65%; lo que derivó en el programa ‘Reactivar sin Arriesgar’, que pretende poner en marcha la economía de la ciudad luego de los dos bloqueos económicos que se sufrieron tras el cese total de actividades no esenciales.

En este contexto, el mítico espacio contracultural, Multi-Foro Alicia, ha comenzado a retomar actividades dentro de sus instalaciones ( Av. Cuauhtémoc 91 A) y anuncia un próximo concierto, que tendrá como invitados a Out Of Control Army y The Chernobyl’s.

De acuerdo a lo informado por el recinto capitalino a través de redes sociales, el evento vespertino, cuya capacidad máxima se limitará a 90 personas, tendrá un costo de $150 pesos y el uso de cubrebocas será indispensable.

Out Of Control Army es una banda de ska capitalina que entre sus filas cuenta con talentos consagrados de la escena local como Deals, saxofonista y compositor durante 12 años de Maskatesta e integrante de otras bandas como Tijuana No!; Yocu Arellano y Moro “Osito” de Los de Abajo; Pako ex Maskatesta; Paxpi Montecinos de Los Victorios; Big Máscara de Señor Bikini; Póporo de Sekta Core y Chinwi ex Tremenda Korte.

La cita es el próximo domingo 18 de abril en punto de las 14:41 horas.