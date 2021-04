Hemos perdido la cuenta de la cantidad de veces que hemos reproducido el clásico de 1997 de Foo Fighters, “Everlong”, pero con toda seguridad, nunca antes habíamos escuchado una versión como esta.

El YouTuber Anthony Vincent, también conocido como Ten Second Songs, se asoció con Joey Izzo para ofrecer una versión increíblemente elegante del éxito The Color And The Shape. La pareja, vistiendo sus mejores trajes, transformó él clásico del rock en algo completamente suave y digno de cualquier bar subterráneo a media luz.

El YouTuber Anthony Vincent se ha labrado una solida carrera como creador digital bajo el seudónimo de Ten Second Song Guy, re-elaborando clásicos del hard rock y metal en una amplia variedad de estilos vocales y géneros. Ello le ha valido una nutrida base de 3.49 millones de suscriptores.

A estas alturas, el talento de Vincent es innegable: puede cantar al estilo de Tool tan bien como puede convertir a Adele en 25 géneros diferentes. A principios de este año, Vincent incluso hizo una versión synthwave de “Man in the Box” de Alice in Chains.

El mes pasado, Dave Grohl compartió la historia detrás de “Everlong”, además de interpretar una magnífica versión acústica del sencillo durante su aparición en el Oates Song Fest 7908.

Durante la conversación, Grohl reveló lo mucho que le inquietaba un riff de guitarra de la composición que, de hecho, le recordaba a Sonic Youth.

No soy un músico de formación, así que no sé cuál es ese acorde o cómo se llama. No sé leer música. No estaba seguro pero, inmediatamente pensé: ‘Oh, esto suena a Sonic Youth‘.

Más tarde explicó que el riff le recordaba tanto al conjunto neoyorquino que se puso en contacto con Thurston Moore y Kim Gordon para conocer su opinión. En palabras del propio Grohl: