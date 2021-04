¡Excelentes noticias para los fanáticos de Rage Against the Machine!

El conjunto angelino ha anunciado el lanzamiento en vinilo de su mítico concierto, ‘The The Battle of Mexico City’, como parte de las actividades en torno al Record Store Day 2021 que, por segundo año consecutivo, se celebrará de manera particular debido a la crisis sanitaria del coronavirus.

‘The Battle of Mexico City’ figura como el segundo vídeo-lanzamiento en la trayectoria del conjunto liderado por Zack de la Rocha y Tom Morello. Fue grabado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México en 1999, como parte de la gira The Battle of Los Angeles. La ciudad fue elegida porque la banda llevaba mucho tiempo apoyando diversas causas políticas nacionales; y fue la primera vez que tocaron aquí.

El VHS se publicó en 2001 y posteriormente se editó en DVD en 2002, incluyendo una entrevista individual con Noam Chomsky y un mensaje del Subcomandante Marcos.

De acuerdo a la información proporcionada por el RSD, el debut en formato vinilo de ‘The Battle of Mexico City’ estará disponible en prensado rojo y verde.

Tras el triple acontecimiento del año pasado, que se disolvió debido a la preocupación por el coronavirus, el RSD volverá durante dos fechas este verano y verá cientos de lanzamientos en vinilo, CD y casete vendiéndose exclusivamente a través de tiendas de discos independientes de todo el mundo.

Entre los lanzamientos más destacados de este año se encuentran un par de reediciones en picture disc de The Cure; una edición especial de 12 pulgadas de ‘Alive’ de Pearl Jam; ‘The Soft Bulletin Companion’ de The Flaming Lips en vinilo por primera vez; y un 7 pulgadas de St. Vincent con versiones de Nine Inch Nails y Metallica.