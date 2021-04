De entre todas las cosas que Dave Grohl ha estado haciendo durante esta pandemia, terminar su libro de memorias ha sido una de ellas.

La verdad, es que por mucho que algunos consideren a Grohl como un personaje ridículo de la música mainstream, su legado ha sido amplio y sus vivencias, desde antes de Nirvana hasta hoy, extensas. Por lo que ‘The Storyteller: Tales of Life and Music’ tiene muchísimas cosas que ofrecer tal y como NME comparte.

Destinado a publicarse el próximo 05 de octubre vía Simon & Schuster Ltd, el libro almacena una gigantesca cantidad de relatos, anécdotas y hasta comentarios compartidos de diferentes colegas y amigos.

“Desde mis inicios en Washington hasta aquellos viajes de carretera a los 18 años; me da tanto gusto poder compartir todas las historias que siguieron debajo del escenario” Dave Grohl

¡Chequen por acá este pequeño “trailer” del libro!