Durante su presentación en el famosísimo NCAA’s ‘Final Four’, Miley Cyrus decidió dar continuidad a su línea de covers que desde hace poco más de un año decidió tomar en un enfoque más recargado en el rock n’ roll.

Terminando el show entre Baylor Bears y los Houston Cougars en Indianapolis, Cyrus se dispuso a interpretar algunos de los mejores clásicos de Queen como ‘We Will Rock You’ y ‘Don’t Stop Me Now’, además de por supuesto, abrirle las puertas a algunos de sus hits propios como “Wrecking Ball” según reporta NME.

Pueden mirar un poco de la presentación a continuación. Miley tiene una línea muy clara de lo que desarrollará durante pandemia y la verdad, no nos parece nada mal.