Danielle Peskowitz Bregoli, conocida profesionalmente como Bhad Bhabie, es una rapera, compositora y personalidad de Internet estadounidense. Se dio a conocer por primera vez a partir de un episodio de Dr. Phil en septiembre de 2016, en el que dijo la frase: “Cash me outside, how about that”, posteriormente inmortalizada en un meme y eslogan viral (gringo). En aquel momento, Bhabie tenía tan solo 13 años de edad.

Pues bien, ahora, la joven personalidad digital, quien el pasado 26 de marzo cumplió la mayoría de edad, vuelve a ser tendencia luego de abrir su cuenta de OnlyFans y recaudar más de $1 millón de dólares a tan solo 6 horas de haber arrancado con el emprendimiento.

¡Así como lo escuchas! Bhadie compartió el hito con sus más de 17 millones de seguidores en Instagram escribiendo:

Nada mal para 6 horas. Rompimos el récord de OnlyFans.

Bhad Bhabie cobra $23.99 dólares ($465 pesos) al mes por suscripción, que incluye acceso a fotos y videos explícitos en su perfil de OnlyFans. Los suscriptores también tienen la oportunidad de enviarle mensajes directos, lo que se traduce en jugosos ingresos extras para ella.

Las ganancias de sus primeras horas en la plataforma de contenido para adultos se desglosaron de la siguiente manera: $757,526.08 dólares en suscripciones, $267,675 en pagos por mensajes vía DM y $5,000 en propinas. Nada, nada mal.

El año pasado, Bhad Bhabie ingresó a rehabilitación buscando tratamiento por problemas de salud mental y abuso de sustancias.

La rapera se sometió a tratamiento por una “combinación de situaciones”, incluyendo trauma infantil y abuso de sustancias. En un comunicado emitido a TMZ, su equipo de management confesó: “Estamos muy orgullosos de Danielle por reconocer que necesitaba ayuda y buscarla”.