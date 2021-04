A finales del 2020, la agrupación regiomontana PXNDX celebró su 20 aniversario con una serie de lanzamientos especiales, que incluyó un álbum recopilatorio con algunos de los éxitos de su trayectoria en calidad remasterizada; además de material de archivo con presentaciones en directo.

El conjunto originario de Monterrey, Nuevo León, ganó inmensa fama y popularidad a principios de década cuando agrupaciones anglosajonas como Green Day, My Chemical Romance, Sum 41 y hasta Avril Lavigne dominaban el panorama global con sus cortes EMOcionales; sin embargo, y en el caso exclusivo de los mexicanos, su meteórico ascenso estuvo plagado de irregularidades y plagios.

A dos décadas de su debut, la dinámica de apropiación artística de PXNDX ha sido bien documentada. Incluso, llegó a formarse un colectivo denominado Anti Panda, que señalaban sus malas prácticas. Esfuerzos trascendentales como Arroz Con Leche (2000) y Para Ti Con Desprecio (2005); son el pináculo de su falta de creatividad.

El primer caso notorio es el de “Miércoles, corte incluido en ‘Arroz con Leche’. La canción contiene los mismos acordes y melodías que “Dry Ice”, de Green Day, sencillo lanzado en 1991 cuando los californianos aún eran un conjunto independiente.

Asimismo “It’s Just Me” de la banda Allister tiene la misma progresión de acordes que “En el Vaticano”.

No obstante, el punto más álgido de la controversia de plagio llego con ‘Para Ti Con Desprecio’, el que es probablemente el disco más famoso de PXNDX. Uno de los casos más obvios es el de “Mi huracán llevaba tu nombre”, composición lírica aparentemente original, pero cuya música le pertenece a la banda Inspection 12

La siguiente es el interludio “Descanso = Odiame”, que además de ser una idea copiada del segundo disco de My Chemical Romance, usa letras de Fall Out Boy y su tema “Nobody Puts Baby in the Corner”.

¿El ejemplo más absurdo del plagio que durante años cometió PXNDA? “Miedo a las alturas”, la cual se robó toda la letra de “It’s not a fashion statement, it’s a deathwish” de My Chemical Romance. Se trata básicamente de una copia litera, que incluso podría llegar a pasar como tributo o cover; sin embargo, el tema es totalmente acreditado a Pepe Madero y compañía.