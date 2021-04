El pasado 31 de marzo se celebró el Día de la Visibilidad Transgénero, y para marcar la ocasión, Lucasfilm debutó una portada exclusiva de la serie de cómics “Star Wars: The High Republic”, que presenta dos personajes trans no binarios. A través de redes sociales, la compañía indicó:

En honor al #TransDayOfVisibility, nos enorgullece presentar una portada exclusiva que destaca a Terec y Ceret, Jedi trans no binarios, que actualmente aparecen en el cómic The High Republic de Marvel. Apoyamos las vidas trans y nos apasiona y nos comprometemos a ampliar nuestra representación en una galaxia muy lejana.

Observado por primera vez en 2014, el día festivo está dedicado a celebrar a las personas transgénero y crear conciencia sobre la discriminación y la violencia que enfrentan.

Haciendo su primera aparición en el segundo número de “Star Wars: The High Republic”, Terec y Ceret son gemelos Jedi del planeta Kotab. Analíticos e inquisitivos, tienen una conciencia vinculada y con frecuencia terminan las oraciones del otro, incluso cuando no están en la misma habitación.

El universo de Star Wars ha introducido una gran cantidad de criaturas y personajes en las últimas décadas, convirtiéndose en un paisaje fértil para la diversidad y la inclusión.

Si bien Terec y Ceret pueden ser los primeros personajes Jedi trans no binarios, no es la primera vez que aparecen personajes de estas características en la icónica franquicia. Introducidos en novelas vinculadas en 2016 y 2018 respectivamente, los dos primeros personajes trans no binarios que aparecieron en el canon de Star Wars fueron la gobernante pirata Eleodie Maracavanya y el aspirante a sinvergüenza Taka Jamoreesa.