No es ninguna coincidencia que Marvel Studios esté pegando éxito tras éxito en la plataforma de Disney+ a través de sus series; tal y como el internet lo predecía con sus teorías de conspiración, tanto ‘Wandavision‘ como ‘Falcon And The Winter Soldier‘ son preparativos para la 4ta fase cinematográfica del MCU.

Y ahora que el éxito de cada serie ha demostrado su importancia dentro de la narrativa de esta siguiente etapa para Marvel, los estudios han decidido liberar un trailer que nos avienta a la siguiente gran historia: ‘Loki‘.

Tal y como lo reporta comicbook, con la participación estelar de Owen Wilson, además de Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, Richard E. Grant, Sasha Lane y Erika Coleman, la serie dirigida por Kate Herron y escrita por Michael Waldron se estrenará este próximo 11 de junio vía Disney+.

El tiempo es perfecto para terminar de desarrollar la segunda narrativa de preparación para la fase 4: los efectos secundarios del “Blip” a nivel sociopolítico que presenta ‘Falcon And The Winter Soldier’.

¿Listos? ¡Chequen por acá el trailer de ‘Loki’!