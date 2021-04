Recientemente la estrella adolescente de Stranger Things, Millie Bobby Brown, concedió una entrevista a Josh Horowitz para MTV News en donde, entre otras cosas, confesó que nunca ha visto alguna película de Marvel, DC, Star Wars o Harry Potter.

¡Así como lo escuchas! La también protagonista de Enola Holmes en Netflix y Godzilla vs. Kong para la pantalla grande; admitió que su gusto como consumidora del séptimo arte se aleja de las tramas fantásticas en las que incluso ella ha llegado a trabajar. Explicó que nunca ha tenido la intención de ver un título de Marvel o DC (aunque no está cerrada a la posibilidad de hacerlo); sin embargo, se considera fanática de Friends y de cortes románticos y realistas.

Nunca he visto una película de Marvel, nunca he visto una película de DC. Eso es noticia, lo sé. No es lo mío, pero estoy abierta a ello. Nunca he pensado algo así como ‘Oh. Voy a poner esta película’. Me gustan más cosas como ‘Diario de una Pasión’.

Hay que ver películas románticas. No me encantan las cosas como las películas de Marvel o DC porque pienso que ya estoy inmersa en ellas. Ya hago ese tipo de cosas, y yo quiero ver cosas que sean reales.

Millie Bobby Brown para MTV News.