No sólo My Bloody Valentine se encuentra trabajando en dos nuevos álbums, sino que además acaba de firmar con Domino Records y toda su música acaba de ser subida al catálogo de Spotify.

Con ‘Isn’t Anything‘ y ‘Loveless‘ arriba de la plataforma de streaming, la banda también ha decidido regresar con música nueva al preparar dos nuevos largas duraciones que próximamente podremos disfrutar ya que el tiempo pase y tengan absolutamente todo lo que necesitan listo.

Y por si no lo creen, recientemente Bilinda Butcher comentó para The New York Times que ambos trabajos tendrán dos personalidades muy diferentes:

“Uno será cálido y melódico. El otro, en cambio, será muchísimo más experimental”

¡Pero no se desesperen! En lo que más música nos llega, ya al menos podremos ir tristeando a gusto desde nuestros celulares con todo el catálogo de MBV que incluso, incluye aquellos EPs de 1988-1991 que incluían canciones como “You Made Me Realise”, “Feed Me With Your Kiss”, “Glider” y “Tremolo”.