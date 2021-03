¡Buenas noticias para los fanáticos de Garbage! El mítico conjunto liderado por Shirley Manson está de vuelta con un nuevo sencillo titulado “The Men Who Rule The World”. Se trata del corte principal de su séptimo material de estudio, ‘No Gods No Masters’. El seguimiento de ‘Strange Little Birds’ (2016) estará disponible el próximo 6 de junio.

“The Men Who Rule The World” viene acompañada por un video oficial animado que puedes ver a continuación.

‘No Gods No Masters’ fue producido por su colaborador frecuente Billy Bush (Foster The People, Muse).

Este es nuestro séptimo disco, cuya numerología significativa afectó el ADN de su contenido: las siete virtudes, los siete dolores y los siete pecados capitales. Era nuestra forma de tratar de dar sentido a lo jodidamente loco que está el mundo y el asombroso caos en el que nos encontramos. Es el disco que sentimos que teníamos que hacer en este momento. Garbage a través de comunicado de prensa.

El año pasado, el baterista y co-productor Butch Vig reveló que el esfuerzo de larga duración estaba casi terminado justo antes del cierre total en Los Ángeles por el COVID-19. Explicó: