A más de un mes del estreno de ‘Framing Britney Spears’, el polémico documental sobre la vida y trayectoria de Britney Spears, la estrella pop finalmente se ha pronunciado sobre él a través de redes sociales; asegurando que no lo ha visto y que se sintió avergonzada al respecto.

‘The New York Times Presents: Framing Britney Spears’ es un documental dirigido por Samantha Stark y producido por Jason Stallman, Sam Dolnick y Stephanie Priess. La película gira en torno a la carrera de la cantante; su fama y popularidad dentro de la cultura estadounidense; y la tutela bajo la que ha estado viviendo desde 2008, lo que derivó en el movimiento #FreeBritney impulsado por los fanáticos.

La pieza explora el ascenso de Spears a la fama como estrella del pop; el trato que recibió por parte de los paparazzi; su colapso altamente publicitado en 2007 y la tutela obligatoria supervisada por su padre Jamie Spears. Poco después de que se emitiera el documental, un juez de sucesiones desestimó las objeciones de Jamie con respecto a los arreglos de la co-tutela.

Ahora, a través de redes sociales, se ha difundido una breve declaración de Britney Spears. En ella admite que ha sido difícil vivir bajo el escarnio público durante tanto tiempo, y que ha sido juzgada e insultada durante casi toda su carrera 😞.

También dice que no vio el documental, pero que por lo que “percibió”, se sintió avergonzada al recibir -nuevamente- tanta atención del ojo público. Confesó haber llorado durante dos semanas seguidas.

A medida que el mundo sigue girando y la vida continúa, ¡seguimos siendo tan frágiles y sensibles como personas! No vi el documental pero por lo que percibí me avergonzó el reflector bajo el que me pusieron … Lloré durante dos semanas y bueno … ¡¡¡Todavía lloro a veces !!!! Hago lo que puedo con mi propia espiritualidad para tratar de mantener mi propia alegría … amor … y felicidad ✨🙏🏼 ☀️ !!!! ¡¡¡Todos los días bailar me da alegría !!! No estoy aquí para ser perfecta … perfecto es aburrido … Estoy aquí para transmitir amabilidad 💋💋💋 !!!!

Sin embargo; muchos fanáticos de la intérprete de “Baby One More Time” aseguran que el Instagram de Brit desde hace mucho tiempo no es manejado por ella, y que todo lo ahí publicado lo hace alguien más. “El documental fue de APOYO. ¿Es esto realmente escrito por Britney?”, dice uno de los comentarios en la publicación.