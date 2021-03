Recientemente Butch Vig, el baterista de Garbage y mítico productor de ‘Nevermind’ de Nirvana (entre otros muchos clásicos); reveló que uno de los discos más vanagloriados de Radiohead, para él es una suerte de arte pretencioso.

Vig, quien también es responsable de ‘Dirty’ de Sonic Youth o ‘Siamese Dream’ de Smashing Pumpkins; habló recientemente con Classic Rock, en donde compartió sus discos, artistas y conciertos de importancia duradera… así como aquellos que no tanto.

Cuando le preguntaron por su mayor decepción, el músico de 65 años de edad respondió que es ‘Kid A’, cuarto elepé en la trayectoria de Radiohead. Al parecer, Butch es de los que comparten la idea de que en aquel entonces, Thom Yorke y compañía se “pasaron de experimentales”.

Al respecto, dijo:

Soy un gran fan de Radiohead. Amo ‘The Bends’ y amo, amo, amo ‘OK Computer’ pero no soy un gran fan de ‘Kid A’. No conectó conmigo. La composición en ‘The Bends’ es de genios. Entonces escuché ‘Kid A’ y me quedé como: “Oh, vale, ahora se han picado. Se están pasando a lo pseudoartístico”. Y eso está bien. Siento un inmenso respecto hacia ellos. Son una banda increíble, pero pensé que habían perdido el hilo con ese trabajo. Pero aún amo a Radiohead. La última vez que tocaron aquí en Los Ángeles fui y los vi en vivo. Me dejaron asombrado.

Más adelante durante la conversación, Vig nombró a Jimmy Page como su héroe guitarrista; a ‘Who’s Next‘ de The Who como el mejor álbum de todos los tiempos; y a “Bittersweet Symphony” de The Verve como el himno definitivo de las masas.