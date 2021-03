Con un impresionante line-up conformado por Paul McCartney, Dire Straits, Genesis, Phil Collins, Mark Knopfler, Robert Plant, Jimmy Page, Cliff Richard, Eric Clapton y hasta Tears For Fears, el concierto de ‘Live at Knebworth‘ pasó a la historia como uno de los conciertos “modernos” más importantes de nuestros tiempos, donde incluso Pink Floyd interpretó uno de sus mejores shows en la historia.

En dicho concierto, David Gilmour, Nick Mason & Richard Wright no sólo interpretaron los clásicos de la banda frente a 120,000 personas en una noche de gigantes del rock, sino que además, ofrecieron una de las mejores versiones en vivo de “Wish You Were Here” que se hayan visto en la historia.

Y sí, Gilmour mezcló dicho audio para remasterizarlo y ofrecérselo a las nuevas generaciones en estas complicadas épocas. ¿Quieren escucharlo? Chéquenlo por acá.

A continuación, pueden encontrar también “The Great Gig ig in the Sky” y “Shine On You Crazy Diamond“, como parte de los audios remasterizados que David trabajó junto a Andy Jackson.