La repentina separación de Daft Punk, anunciada el pasado 22 de febrero, dejó abatidos a los miles de fanáticos del conjunto electrónico pues, desde su última gira internacional en 2007; muchos que en aquel entonces eran demasiado jóvenes esperaban ansiosos para poder ver a los robots sobre el escenario, una vez concluyeran su hiato creativo.

Sin lugar a dudas, Alive 2007 ha sido una de las puestas en escena más ambiciosas que se han registrado en la música moderna. Introdujo el mítico escenario piramidal, estrenado en Coachella 2006; y que le dio la vuelta al mundo. Un espectáculo del que muchos quisiéramos haber sido parte; especialmente Death From Above, a quienes se les ofreció la oportunidad, pero la rechazaron.

¡Así como lo escuchas! En una entrevista reciente con NME, para promocionar su más reciente material, Is 4 Lovers; Jesse F. Keeler, bajista y voz del dúo, reveló cuál fue el motivo por el que rechazaron ser el acto abridor de Daft Punk en la gira Alive 2007; después de que el mismísimo Pedro Winter, mánager de la banda, se los pidiera.

Lamentándose un poco, confesó que ni la “gira más grande que jamás haya sucedido” podría haber frenado los planes de separación del conjunto en aquel entonces. Explicó:

NME, te voy a contar un secreto que nadie sabe. Cuando nuestra banda se separó, decidimos en 2005 dejar de tocar juntos, pero todavía no le habíamos dicho a nadie. Fue entonces cuando el manager de Daft Punk, Pedro [Winter], nos pidió que abriéramos para ellos en esa gira con la pirámide [la gira mundial Alive 2006/2007]. Le dije: ‘¡Amigo, llegas demasiado tarde!’ Jesse F. Keeler vía NME.

Is 4 Lovers es el cuarto álbum de estudio del dúo canadiense de noise rock Death from Above 1979. Fue lanzado el 26 de marzo de 2021 a través de Universal Music Canada. El esfuerzo fue precedido por el sencillo, “One + One”, que fue lanzado el 3 de febrero de 2021.