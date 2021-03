¡Amantes del cine de superhéroes, abróchense los cinturones! El popular sitio web de agregación de reseñas, Rotten Tomatoes, ha compartido su lista definitiva con las mejores 75 películas de superhéroes, basándose en sus propias métricas y contemplando a todos los géneros; desde animación y live action, pasando por comedia y drama.

Las películas alcanzan el estatus de Certified Fresh al mantener una puntuación en el Tomatometer de al menos el 75% después de un número mínimo de reseñas oficiales, y ese número depende de cómo se estrenó la cinta. Para este caso en particular, se consideraron 20 reseñas como mínimo para aplicar al conteo.

Ha sido una batalla de décadas hacia la cima de la cultura pop para las películas de superhéroes; y aquí presentamos todas las buenas, las grandes y las obras maestras que se han hecho a lo largo del camino.

Todo, desde Marvel Cinematic Universe (Iron Man, Avengers) hasta DCEU (Aquaman, Wonder Woman); tarifa animada (The Incredibles, Megamind) hasta parodias de acción real (The Toxic Avenger, Mystery Men); comedias (Deadpool); super serio (The Dark Knight), y algunos originales hechos solo para la pantalla grande (The Rocketeer, Darkman, Unbreakable).