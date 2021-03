El pasado 4 de marzo The Mars Volta, el icónico conjunto liderado por Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala; puso en alerta a todos sus fanáticos luego de adelantar un nuevo proyecto bajo el nombre de ‘La Realidad De Los Sueños’.

Por supuesto, muchos llegamos a pensar ingenuamente que podría tratarse del triunfal regreso de TMV tras 8 largos años de separación. Sin embargo, no fue el caso.

Por primera vez, The Mars Volta está lanzando las grabaciones originales inconclusas de su álbum debut del 2003, ‘De-Loused in the Comatorium’.

Estos demos, recopiladas bajo el título de Landscape Tantrums, se incluirán en un box set de archivo recientemente anunciado, ‘La Realidad De Los Sueños’. Además, Landscape Tantrums recibirá un lanzamiento digital independiente el 23 de abril. A manera de vista previa, la banda ha compartido una versión temprana de “Inertiatic ESP”.

En comparación con la versión final que se escuchó en De-Loused, producido por Rick Rubin; el demo de Omar Rodríguez-López de “Inertiatic ESP” está lejos de sonar completo. Las voces de Cedric Bixler-Zavala están parcialmente terminadas, y las que están presentes gotean en reverberación. Tampoco hay una construcción extendida al principio; lo que hace al tema 40 segundos más corto.

Grabadas inmediatamente después de la ruptura de At the Drive-In en 2002, estas “grabaciones demuestran cuánto tenía que compartir esta banda, incluso tan pronto después de su fundación”, según Johann Scheer, cuyo sello discográfico Cloud Hills está editando ‘La Realidad De Los Sueños’ y ‘Landscape Tantrums’.

Según un comunicado de prensa, “Inertiatic ESP” será el único sencillo lanzado antes de que Landscape Tantrums debute digitalmente el próximo 23 de abril.