No lo hubiéramos pensado, pero tal parece ser que Tony Hawk, el legendario skater profesional, tiene un hijo de 28 años que ha decidido no seguir los pasos de su papá, pero sí ha invertido gran parte de su vida a la música.

Tal y como Metal Injection comparte, el nombre de la banda es Warish, y pese a que ellos mismos se autodenominan como “metal“, la realidad es que su sonido es una muy fina mezcla entre grunge, stoner y un poco de influencia del sludge europeo que sí se recarga muchísimo en los bajos, pero no pierde la distorsionada línea rítmica de guitarras pesadas.

¿La verdad? El proyecto es sumamente interesante. No por ser hijo de Tony Hawk la banda ha tenido más atención de lo debido, y esa es una realidad tan presente que es apenas en el lanzamiento de su nuevo video, “S.H.M. (Second Hand Misery)”, en donde han utilizado clips del show de Barney de los años 90.

La inspiración surgió a partir de que Riley Hawk se encontraba en un punto muy obscuro a nivel emocional, cuando por azares del destino volvió a reencontrarse con la canción de “If You’re Happy And You Know It” que en español sería “Si te sientes contento”, la cuál justo en ese momento le pareció hasta malvada para lo que estaba ocurriendo en su vida personal.

¿El resultado? Regresar a su casa a editar el video y darle un nuevo giro por completo, adaptándolo a la canción que estaban por estrenar y haciendo un nuevo concepto del mismo.

¿Quieren verlo? Se los digo, la banda de Riley Hawk no es nada mala. Merece una oportunidad.