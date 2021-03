Billie Eilish suma otro admirador famoso a su nutrida lista de simpatizantes. Se trata de nada más y nada menos que de Amy Lee, la reconocible líder de Evanescence; quien recientemente reveló cómo la estrella adolescente inspiró el nuevo álbum de su banda.

Es el mundo de Eilish y todos vivimos en él. Hablando sobre el proceso de escritura del próximo álbum de Evanescence, The Bitter Truth, con Consequence of Sound; la cantante alabó el estilo y entusiasmo de Eilish.

Realmente me encanta el buen pop, como el buen pop oscuro. Entonces, con Billie Eilish, incluso más que su estilo, que es muy oscuro, lo que realmente amo de ella es su autenticidad. Es completamente ella misma. Veo muchas cosas en ella que me recuerdan a mí misma, especialmente cuando era más joven. Me inspiro en todo tipo de cosas, incluso el arreglo de las canciones. Como, “Oh, no terminaron en el coro. ¿Por qué no hacemos algo así? ‘” Amy Lee para CoS.

Lee fue pionera y una de las mujeres más destacadas del rock a principios del siglo XXI, por lo que no es sorprendente que reconozca el talento y la ambición de Eilish. La cantante de “Bad Guy” era tan solo una bebé cuando el icónico ‘Bring Me to Life’ de Evanescence salió en 2003, pero apostamos a que fue el tipo de clásico que escuchaba en su habitación.

Por su parte, The Bitter Truth es el quinto álbum de estudio de Evanescence y está programado para su lanzamiento este viernes 26 de marzo. Es su primer material original en una década, desde su tercer álbum de estudio homónimo.

Todos los álbumes anteriores del conjunto han alcanzado el top 10 de la lista Billboard 200 de EE. UU., incluidos dos números uno. Naturalmente se espera que la hazaña se repita.