Dave Grohl, el reconocible líder de Foo Fighters, confesó recientemente que nunca le gustaron los Misfits, y que ni siquiera estaba seguro del por qué. Afortunadamente, los tiempos cambian y se enamoró de la banda, luego de que su hija lo convenciera de darle otra oportunidad a las leyendas del horror-punk.

“Cuando era joven, nunca me gustaron mucho los Misfits“, dijo Grohl en una nueva entrevista concedida al canal Tiny TV con Anders Bøtters.

Me encantaban todas estas otras bandas de hardcore punk rock; pero nunca me gustaron los Misfits, y no sé por qué. Entonces mi hija comienza a escuchar a los Misfits, y ahora me emociono con los Misfits.

Tiene 14 años. Ella dice, ‘No, no, no papá, tienes que escuchar esto’. Así que ahora amo a los Misfits. Mi hija me hizo amar a los Misfits .

Dave Grohl vía Tiny TV.