¡Fanáticos de Pink Floyd, excelentes noticias para ustedes!

Ha surgido a través de Internet una antigua grabación de audio, que ofrece a la escuadra conformada por David Gilmour, Nick Mason, Richard Wright y Roger Waters, dando una atmosférica y distorsionada presentación en el Refectory Hall de la Universidad de Leeds.

El recital universitario, que contó con la agrupación Heavy Jelly como acto de soporte; vio a Pink Floyd entregando un caótico pero vigoroso set de 6 canciones que incluyó los cortes “Embryo”, “Careful With That Axe, Eugene”, “Set the Controls for the Heart of the Sun”, “Atom Heart Mother” (versión temprana conocida como “The Amazing Pudding”), “A Saucerful of Secrets” e “Interstellar Overdrive”.

Creo que el circuito de recintos pequeños fue una influencia extremadamente positiva en todas esas bandas a principios de los 70. Ya fuéramos nosotros o los Stones, Zeppelin o The Who, etc., estábamos aprendiendo nuestro oficio. La forma en que la industria de la música utiliza hoy la televisión, los videos e Internet para la promoción instantánea puede ser algo malo. Roger Waters a través del archivo de la Universidad de Leeds.





En 1970, el estudiante de ingeniería John Rettie fotografió una serie legendaria de conciertos en el refectorio para el periódico estudiantil de la Universidad de Leeds. Logró obtener imágenes de una increíble alineación de artistas, incluidos Led Zeppelin, Rolling Stones, The Who, Yes, Pink Floyd y muchos otros. Algunas de las tomas aparecieron en el periódico escolar, y luego John, archivó sus negativos durante treinta y siete años. Finalmente vieron la luz a fines del 2007.

La colección de imágenes de Rettie están disponibles en su propio sitio web, en donde podrás encontrar una fabulosa colección de sus mejores fotografías, que se ofrecen como impresiones artísticas.

Escucha a continuación a Pink Floyd en la Universidad de Leeds, un 28 de febrero de 1970.