Beachy Head, un nuevo proyecto formado por miembros de Slowdive y The Flaming Lips, ha anunciado su álbum debut homónimo, además de compartir el primer corte que se desprende de él, titulado “Destroy Us”.

La nueva banda está formada por el guitarrista de Slowdive, Christian Savill (con la voz invitada de Rachel Goswell); el baterista de The Flaming Lips, Matt Duckworth; Ryan Graveface de Dreamend y The Casket Girls; y Steve Clarke de The Soft Cavalry, quien también es el esposo de Goswell.

Beachy Head lanzará su álbum debut homónimo el próximo mes y ya ha compartido el sencillo “Destroy Us” -que clausura el disco-; como primer adelanto de su esfuerzo discográfico.

La idea de Beachy Head surgió en 2019 después de que Savill comenzara a escribir y hacer demos de canciones mientras se tomaba un año libre fuera de Slowdive. Graveface y Savill comenzaron a construir las canciones en Savannah, Georgia, justo antes de la pandemia mundial el año pasado; mientras que Clarke contribuyó con sus armonías y otras instrumentaciones en el Reino Unido.

El nombre de Beachy Head está inspirado en el acantilado de tiza en Sussex, Inglaterra, también llamado Beachy Head, que es uno de los lugares más bellos de Gran Bretaña; pero también es conocido como un notorio lugar de suicidio.

Tracklist de ‘Beachy Head’:

Warning Bell

Michael

Distraction

All Gone

Looking for Exits

October

Hiddensee

Destroy Us

“Destroy Us” ya está disponible a través de Bandcamp. El álbum debut homónimo de Beachy Head se lanzará el 30 de abril a través de Graveface, y ya está disponible para ser pre-ordenado.