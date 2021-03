Si de verdad te emociona la película de ‘Godzilla Vs. Kong’ y no la has visto, te recomendamos fuertemente salirte de este post tan rápido como puedas. ¿La razón? Una vez más el capitalismo le ganó al proyecto y una marca de juguetes ha revelado al verdadero villano de la película.

¿Sigues aquí? Bueno, entonces ahí te va: la compañía de juguetes de vinilo, Funko! Pop ha liberado una nueva figura relacionada a la película que anuncia a nada más y nada menos que a un clásico de la serie de Godzilla:

Tal y como lo reporta IGN, la cuenta de Twitter de “Funko POP News” se dejó ir con la “exclusiva” del nuevo release de la marca. Lo cuál generó muchísimas reacciones negativas entre el público que, hasta el momento, no han podido ver la película.

¡Gracias por nada, capitalismo!