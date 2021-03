Puede que no tengamos música nueva de System Of A Down, pero vaya que tendremos de su líder, Serj Tankian.

Es a través del sitio metal injection que ‘Elasticity‘ llega a nosotros no solamente como un EP de 5 canciones, sino que además, el músico decidió liberar un nuevo video para “Electric Yerevan“, canción y video que fueron inspirado en las manifestaciones de Armenia que lograron detener al gobierno de una injusta elevación de precios en impuestos y servicios de utilidad.

El disco lo pueden encontrar en Spotify y adquirirlo vía BMG.