Les habíamos contado de Tales of Dunk & Egg, sí, y seguramente recordarán que en su momento hablamos de ‘House of the Dragon‘ y otro proyecto animado más. Sin embargo, el verdadero paquete fuerte no está en esos proyectos sino en el anuncio de tres programas más que serán precuelas y ampliarán la narrativa de los mares en Westeros, Essos y Sothoryos.

Con tres nuevos proyectos que tendrán un giro más enfocado a “piratas”, “exploradores” y aventuras en el mar, según Variety, HBO Max & George R.R. Martin han dado luz verde a “10,000 ships” or “Flea Bottom”.

El tercero aún no cuenta con un título per sé; así como se podría titular “9 Voyages”, también se podría llamar “Sea Snake”. Sin embargo, es el único que ya cuenta con una trama enfocada en Lord Corlys Velaryon, quien en los libros construyó una casa aún más adinerada que la de los Lannisters, y se casó con Rhaenys Targaryen.

¿Hay algo confirmado? Por el momento sólo lo que las fuentes de Variety reportan. Pero rara vez se han equivocado y, para ser honestos, fueron estas mismas fuentes las que confirmaron las otras precuelas.

¡Así que suena seguro!