El pasado miércoles (17 de marzo), Claire Boucher, mejor conocida como Grimes, compartió un adorable video de su hijo de 10 meses, X AE A-Xii, jugando con un sintetizador portátil a través de sus historias en Instagram.

“Dios mío, este solo”, escribió la cantante de 33 años en la leyenda, junto a un emoji de corazón blanco. En el video, se puede ver a su hijo, apodado cariñosamente “X” para abreviar, jugando con los botones y perillas de la máquina de sonido.

“¿Hiciste un bucle?” pregunta cariñosamente la mamá primeriza después de que el pequeño X lograra hacer un tono repetitivo en el sintetizador. Cuando su hijo se ríe, Grimes grita con total orgullo y amor: “¡Eres tan inteligente!”

Grimes le dio la bienvenida a X AE A-Xii junto a su compañero sentimental, Elon Musk, de 49 años, el 4 de mayo de 2020. La pareja, que hizo su debut en la alfombra roja en la Met Gala del 2018, inicialmente nombró a su hijo X Æ A-12, pero luego lo modificó ligeramente a X AE A- Xii en su certificado de nacimiento.

El otoño pasado, Grimes reveló que su hijo, quien en aquel entonces tenía tan solo 5 meses de edad, ya mostraba cierta pasión por el “arte radical”.

En entrevista con The New York Times , confesó no sentirse impresionada por los libros infantiles convencionales para bebés. Por tanto, decidió exponer a X a formas de arte más complejas y abstractas para fomentar su desarrollo.