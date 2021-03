En abril de 1970, recién salidos del triunfo de sus dos primeros álbumes, Led Zeppelin estaba de gira por Norteamérica por quinta vez en dos años. El cuarteto estaba decidido a convertirse en la banda más grande del mundo, y todo indicaba que iban bien encaminados. Hacia el final del tour estadounidense, el grupo viajó desde Minneapolis a Montreal, Canadá.

Cruzar la frontera era a menudo una molestia para los grupos de rock and roll, ya que los funcionarios de aduanas pasaban mucho tiempo revisando el equipo en busca de contrabando. Para evitar la molestia, Led Zeppelin a menudo elegía lugares cerca de la frontera para que sus fanáticos canadienses pudieran verlos en los Estados Unidos. Pero esta vez, mordieron el anzuelo y volaron a Montreal.

Todo salió sorprendentemente bien hasta que Jimmy Page se dio cuenta de que faltaba algo: su preciada Gibson Les Paul Custom negra de 1960, un favorito profundamente personal que había usado desde sus primeros días como músico de sesión británico de primer nivel.

“Cruzamos la frontera, pero mi ‘Black Beauty’’ no apareció en el otro extremo”, recuerda Page en su nuevo libro, ‘Jimmy Page: The Anthology’.

Hubo tantos puntos en el viaje en los que podría haberse perdido, en el aeropuerto original, en la aduana, en el aeropuerto de Canadá, pero todo lo que sabía era que no estaba allí, y en esos días, nadie podía rastrearla. Tocamos en el concierto de Montreal y todavía no había novedades sobre la guitarra. Se había evaporado.

Después de estar seguro de que lo habían robado, Page hizo lo único que se le ocurrió, que fue sacar un anuncio de “guitarra perdida” en Rolling Stone que se publicó en todos los números del año siguiente. Desafortunadamente, la única respuesta que recibió fue silencio.

Jimmy y su Les Paul Custom se pueden escuchar en literalmente cientos de pistas de la década de los 60, incluida la dramática “Goldfinger” de Shirley Bassey y la intensa versión garage rock de Them del clásico del blues, “Baby, Please Don’t Go”. Era tan ocupada que se estima que su guitarra se puede escuchar en el 60% de las pistas grabadas en Gran Bretaña a principios de los sesenta 😱.

Durante los siguientes 20 años, Page y sus asociados buscaron en vano alguna señal del instrumento, sin suerte.

Entonces, un día a principios de los noventa, hubo un indicio de que la guitarra real finalmente podría haber surgido. Nate Westgor, el propietario de Willie’s American Guitars, una reconocida tienda de guitarras antiguas de St. Paul, Minnesota, tuvo un encuentro curioso.

Un tipo al que nunca había visto antes entró en la tienda con una Les Paul Custom de 1960 y dijo: ‘Tengo la guitarra robada de Jimmy Page’”, recuerda Westgor. “Para ser honesto, no le creí. No había Internet en ese entonces, por lo que no había una manera fácil de verificar su afirmación”.

Según el cliente, cuyo nombre se ha perdido con el tiempo, obtuvo la Les Paul de la viuda de un empleado del aeropuerto de Minneapolis quien había robado la guitarra cuando Zeppelin llegó a la ciudad, y luego la guardó debajo de su cama hasta que murió.

La historia de la “Black Beauty” de Jimmy Page podría haber acabado ahí; sin embargo, eso no fue lo que sucedió. Luego de que algunos colegas la inspeccionaran, diversos rasgos en el instrumento (que fue modificado para disimular su robo), les hicieron pensar que no se trataba de la guitarra original de Page. Tuvieron que pasar otras dos décadas para que se reencontraran.

En 2014, y con las herramientas digitales ya a su disposición, Nate Westgor volvió a inspeccionar el instrumento (después de vendérsela a un chico local), y descubrió que en efecto, se trataba de la mismísima guitarra de Jimmy Page.