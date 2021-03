Sin lugar a dudas, la cruz ha sido pieza clave dentro de la iconografía y trayectoria de Justice, el duo electrónico parisino conformado por Gaspard Augé y Xavier de Rosnay. Ahora, el proyecto ha emprendido acciones legales concretas en contra del cantante pop Justin Bieber, por apropiarse de la marca registrada de Justice para promocionar su próximo álbum (que coincidentemente lleva el mismo nombre que el grupo).

Cuando Bieber anunció su nuevo álbum ‘Justice‘ el pasado 26 de febrero, los fanáticos de la banda, así como el sello del dúo, Ed Banger Records, notaron fuertes similitudes entre la fuente del título en la portada del álbum de Bieber y el propio logotipo de Justice, donde la “t” se acentúa para crear una suerte de crucifijo estilizado.

“La mañana en la que Bieber anunció su álbum, fue bastante difícil de ignorar”, dijo el co-manager de Justice, Tyler Goldberg de Jet Management, a Rolling Stone.

Además de verlo en Internet nosotros mismos, escuchamos a cientos de personas a lo largo del día – entre gente de la industria y fanáticos-, y los propios chicos de Justice recibieron una tonelada de mensajes, no solo obligados a señalar las similitudes entre su arte y el del álbum de Justin; si no también para resolver la confusión creada entre la audiencia: “¿Es esto una colaboración de Justice?”

Si bien Ed Banger Records inicialmente lo vio como algo mediático a finales de febrero; la situación se ha tornado bastante legal desde entonces. En una carta del 10 de marzo del abogado de Justice al abogado y la gerencia de Bieber, el dúo pidió que el intérprete de “What Do You Mean?” cesara y desistiera de su uso de la palabra “Justice” junto con la “cruz”, una marca que el dúo registró en Francia (en 2008 ) y la Unión Europea (en 2014).

Su uso de la marca es ilegal. No ha recibido permiso de Justice para utilizar la marca. Además, el trabajo de Bieber no está de ninguna manera afiliado, apoyado o patrocinado por Justice. Ese uso de marca no solo es ilegal, sino que también puede engañar y confundir a los consumidores.

Tyler Goldberg de Jet Management, para Rolling Stone, 2021.