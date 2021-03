Ok, ¿alguna duda de que el 2021 es el año de los comebacks? Ahora con esta noticia que nos llega vía Consequence TV, nos queda claro que no. Y es que después de fuertes negociaciones e ires y venires, oficialmente se ha confirmado que Mike Judge & Greg Daniels, co-creadores de ‘King of the Hill’, se encuentran trabajando en regresar la serie.

En algunos comentarios compartidos por ellos, ambos han revelado que la razón de volver a escribir capítulos de ‘King Of the Hill‘, se debe a que la administración de Trump dio mucho material para revisitar a una comedia crítica que aborde el racismo de la verdadera cara que vive el “sueño americano”.

“Han transcurrido 15 años desde el final de temporada, los personajes están más viejos. Hay cambios dolorosos, hay cambios divertidos, esto va a ser una bomba pero ya hablé de más”. .

Será difícil para muchos ver esta serie en un nuevo formato, pero tal y como Mike & Greg comparten: “es un golpe necesario. Nuestro país se convirtió en una fábrica de odio y alguien tiene que volver a hacerlos sentir mal por ello”.