¡Fanáticos y coleccionistas de Tom DeLonge y Blink-182, esta es la oportunidad que estaban esperando! Se ha confirmado que el ex-guitarrista del conjunto californiano pondrá a la venta algunos instrumentos de su preciada colección. Lo hará a través de Reverb, y los artículos estarán disponibles a partir del 24 de marzo.

¡Así como lo escuchas! Más de 100 elementos utilizados tanto en estudio como en gira, estarán disponibles para su uso. Se incluirán sintetizadores, teclados, amplificadores, pedales, estuches y más.

Para los fanáticos de Blink-182 existen un par de artefactos invaluables: Los amplificadores Marshall JMP-1 y Mesa Boogie Triaxis, con los que la banda realizó The Mark, Tom and Travis Show, su gira del año 2000 en favor del icónico Enema of the State (1999).

“Muchos de estos todavía tienen la configuración original de las canciones en las que se usaron”, dijo DeLonge a través de un comunicado de prensa.

Otros elementos notables incluyen siete pedales MXR EVH-117 Flanger y cinco pedales de overdrive Fulltone Full-Drive 2 Mosfet, utilizados cuando DeLonge cambió a un Vox AC30. También se cuenta con un equipo de amplificación Fender Twin (utilizado durante el tour 2009 de Blink-182), y más de una docena de maletas de carretera usadas en gira. .

Otros artículos no relacionados con guitarras incluyen varios sintetizadores, uno de los cuales todavía tiene ajustes preestablecidos de Angels & Airwaves; y dos teclados de estación de trabajo Roland Fantom X6 que se utilizaron en todas las grabaciones y giras de Angels & Airwaves hasta 2011.

Este equipo ha hecho mucho por mí y me ha dado la oportunidad de llevar mi arte a tanta gente. Realmente espero que pueda ser utilizado por alguien con las mismas aspiraciones que una vez tuve cuando era músico joven. Estos son los tipos de herramientas que pueden llevar a un músico de un dormitorio a un garaje y al escenario. Tom DeLonge vía Reverb.

El músico simplemente tiene demasiadas cosas y es hora de hacer espacio. Reverb organizó una venta similar con Dave Mustaine de Megadeth, quien vendió gran parte de sus acciones durante los primeros días del lanzamiento. DeLonge es el último artista importante en vender su equipo invaluable a través del sitio web.