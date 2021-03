El pasado fin de semana se cumplieron 365 días sin festivales en el país. Muchos melómanos y melómanas han sufrido las consecuencias de la crisis sanitaria global, que aún no nos permite reunirnos y disfrutar de nuestras bandas favoritas en directo.

La llegada de los esquemas de vacunación abren una nueva ventana en torno al futuro del entretenimiento en vivo, sin embargo, aún parece poco probable que los conciertos regresen en 2021. Una idea que muchos compartimos; menos OCESA y Corona Capital Guadalajara, quienes ya están anticipando la nueva edición -presencial- del festival.

El ojo de Internet que todo lo ve no pasó por alto que el conjunto californiano de Smash Mouth reveló -por accidente- un supuesto cartel del festival Corona Capital GDL 2021. The Strokes, The Flaming Lips, The Hives y Kings of Leon son algunos de los actos que, supuestamente, se presentarán ante las audiencias de occidente en formato presencial.

Ante la incredulidad de los usuarios en Internet, quienes se preguntaban si realmente podría suceder Corona Capital Guadalajara 2021 en plena era pandémica; la respuesta es que todavía no. Así lo ratificó el Gobierno de Jalisco, a través de redes sociales.

Tras la popularidad que generó el tema en redes sociales, la administración estatal de Jalisco afirmó que no han recibido ninguna petición formal para llevar a cabo el festival y, por tanto, no está autorizado.

La mesa de salud no ha recibido una petición formal para la realización del festival Corona Capital Guadalajara 2021, con fechas tentativas del 25 y 26 de septiembre en la explanada de la Arena VFG. Por lo tanto, no cuenta con autorización para llevarse a cabo. — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) March 17, 2021

El desliz de los intérpretes de “All Star” le ha salido caro a OCESA; pues la poca expectativa que podrían haber generado entre los fanáticos se esfumó rápida y tajantemente entre las manos del gobierno.

De momento habrá que continuar con las medidas precautorias en torno al coronavirus, y esperar a que los conciertos y festivales regresen pronto, tal y como los imaginamos.