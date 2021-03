Fanáticos de Tom DeLonge, ¡regocíjense! El músico y entusiasta de la vida alienígena ha declarado que su agrupación, Angels & Airwaves, regresará muy pronto con su sexto esfuerzo de larga duración. Además, planean visitar territorio nacional con él, en cuanto la pandemia lo permita, claro.

A través de redes sociales, el músico californiano confirmó que el sucesor de ‘The Dream Walker’ (2014), ya está en vías de desarrollo. También confesó que les llevó 3 años producirlo, y que el lanzamiento de un primer sencillo es inminente. A través de redes sociales, el ex Blink-182 dijo:

@angelsandairwaves tiene un nuevo álbum en camino. Tres años en la fabricación, y ahora estamos planeando el lanzamiento del primer sencillo, varios videos musicales y una gira mundial. EE. UU., Reino Unido, UE, México, Canadá, Australia … mucho que hacer

A pesar de no haber lanzado ningún elepé en 7 largos años, el conjunto liderado por Tom DeLonge no ha dejado de ofrecer música inédita. Desde entonces, han compartido tres EPs: ‘… Of Nightmares’ (2015), ‘Chasing Shadows’ (2016) y ‘We Don’t Need to Whisper Acoustic’ (2017).

Las noticias sobre nueva música por venir de Angels & Airwaves no son nuevas. De hecho, se remontan a más de 12 meses de antigüedad. En enero del 2020, el guitarrista confirmó por primera vez que el conjunto había regresado al estudio de grabación. Al respecto, argumentó:

Angels & Airwaves está de vuelta, y sí, este álbum volverá a visitar mis raíces punk dentro de los paisajes atmosféricos y progresivos por los que A&A siempre ha sido conocido.

La banda lanzó el tema “All That’s Left Is Love” en abril del 2020, como ayuda al Fondo de Respuesta al Covid-19 auspiciado por la organización benéfica estadounidense, Feeding America.