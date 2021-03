En más de una ocasión, Annie Clark, también conocida como St. Vincent, ha manifestado lo que el metal y el rock alternativo aportaron a su visión artística, lo que sin duda abonó para que se convirtiera en una de las cantautoras más relevantes de nuestra generación.

Durante la cuarentena extendida producto de la pandemia global, St. Vincent deleitó a propios y extraños con algunas re-interpretaciones incluyendo “Piggy”de Nine Inch Nails; “Stairway To Heaven” de Led Zeppelin y hasta “Forty Six & 2” de Tool. Ahora, ésta última agrupación sería la base para el nuevo material discográfico de la originaria de Tusla, Oklahoma.

¡Así como lo escuchas! Recientemente, St. Vincent ofreció una entrevista a Radio.com en donde, entre otras cosas, habló sobre ‘Daddy’s Home’, su próxima placa de estudio que, además de poseer una marcada influencia de la música de los 70; también ofrecerá ciertas progresiones rítmicas que rememoran a Maynard J. Keenan y Tool.

Al respecto, St. Vincent argumentó:

Lo loco de la música es que puedes planificar y planificar y pensar que vas a ir por un camino, y luego empiezas a escribir y la música te lleva a donde sea que te lleve. Esa fue sin duda la experiencia con esto. Estaba totalmente decidida a hacer esto como un disco pesado “. Como si fuera pesado todo el tiempo, como, ‘oigan chicos, ¿les gusta Tool? Bueno, les encantará el disco de St. Vincent’, ¿saben?’

‘Daddy’s Home’, la muy esperada secuela de ‘MASSEDUCTION’, se lanzará el 14 de mayo a través de Loma Vista Recordings y figurará como el sexto elepé de la artista. El álbum encuentra inspiración en un vinilo que su padre le presentó durante su infancia, principalmente con música hecha en la ciudad de Nueva York a principios de la década de 1970.

Recientemente compartió “Pay Your Way In Pain”, primer corte que se desprende de este anticipado material. Escúchala a continuación.