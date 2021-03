Al parecer en el lado norteamericano del internet, existe un fanatismo muy peculiar por un proyecto llamado Grindmother, el cuál es básicamente una mujer de 72 años con una impresionante habilidad vocal de coverear diferentes tipos de bandas mejor conocidas en el campo semántico del heavy metal.

Ahora, tras haberse convertido en una super estrella en 2015 y logrado independizarse en 2019 para tourear con diferentes proyectos de covers muy similares a ella, ahora Grindmother vuelve a romper el internet con la llegada de un nuevo cover a nada más y nada menos que System of A Down.

Tomando uno de los tracks más emblemáticos del ‘Toxicity‘, Grindmother le da su retoque poderosísimo a “Forest” y logra nuevamente demostrarnos que la edad no tiene absolutamente nada que ver con la pasión por la música.

Y sí, por si ya se les ocurrió el chiste, es parte de toda la dinámica: “el rock no ha muerto… Ó al menos yo, Grindmother, no lo he hecho”.

¡Chequen por acá cómo quedó!