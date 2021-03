En 2020, Austin TV, una de las agrupaciones de culto de la escena musical latinoamericana hizo disponible a través de Spotify ‘Fontana Bella’ (2007), tercer material de estudio del conjunto de post rock mexicano, y que ofreció temas como “Marduk”, “Shiva” o “El secreto (de las luciérnagas)”.

La entrada del icónico álbum a plataformas digitales se produjo 13 años después de su debut, y en medio del hiato indefinido que la banda viene experimentando desde el 2013.

Recientemente Mario “Chavo” Sánchez, pieza fundamental del conjunto, habló con la publicación nacional Lerock en donde, entre otras cosas, volvió a tocar el tema sobre una posible reunión de Austin TV.

En el futuro no estamos seguros de nada (ríe). Con la banda hemos decidido, desde que paramos, que no había una fecha para regresar, a pesar de que no habíamos terminado para siempre. Pero no vamos a regresar hasta tener algo que decir. Si no hay nada, ahí acabó.

Mario “Chavo” Sánchez vía Lerock.