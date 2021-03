Gracias al terrible manejo de la pandemia que los EE.UU. ha tenido durante 2020 y lo que va del 2021, los empresarios japoneses que controlan todo lo relacionado al parque temático de Nintendo en Orlando, Florida, han decidido cerrar el proyecto hasta 2025.

Aunque Universal Studios intentó concretar una propuesta lo suficientemente atractiva como para que los empresarios japoneses aceptaran una apertura en tiempos de pandemia.

¿La razón principal? Según IGN, no quieren quemar el renombre de Nintendo ni del parque al abrir en un estado que es reconocido por no ser precavido con el COVID-19.

Lo sentimos mucho, per hasta que no haya vacunas, no habrá parque. ¡Nos vemos en 2025, tristemente!