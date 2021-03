Faltan tan solo un par de semanas para que los fanáticos del Universo Cinematográfico de DC puedan disfrutar de ‘Justice League: The Snyder Cut‘, la visión de la famosa “Liga de la Justicia” del director Zack Snyder, quien en 2017 no pudo concluir sus labores como director del filme debido a problemas de carácter personal.

Recientemente, se confirmó que el proyecto de 4 horas de duración será clasificación R (solo para adultos), debido a su contenido violento y lenguaje explícito. Sin embargo, y pese a la expectativa de la audiencia, de acuerdo a información de We Got This Covered los ejecutivos de Warner Bros. no quedaron tan satisfechos con el guión, sobre todo, considerando los 5 millones de dólares extras de presupuesto que se le otorgaron.

Sea como sea, el público tendrá la última palabra en torno al anticipado corte de Zack Snyder sobre The Justice League, que se estrenará el próximo 18 de marzo a través de HBO Max. No obstante, la nueva plataforma de streaming no estará disponible en México si no hasta el próximo mes de junio, por lo que aquellos fanáticos interesados en ver el título tendrán que rentarlo.

De momento, los costos sobre la renta de ‘Justice League: The Snyder Cut‘ son desconocidos, pero sabe estará disponible en territorio nacional del 18 de marzo hasta el 7 de abril a través de las aplicaciones de Apple TV, Amazon Prime Video, Cinépolis Klic, Claro Video, Google Play, Izzi, Megacable, Total Play, Axtel y Microsoft Store. Después de ese periodo, solo estará disponible en HBO Max.