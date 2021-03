El hiperpop es un microgénero musical caracterizado por una interpretación maximalista o exagerada de la música pop, que puede recurrir a una gran y ecléctica gama de influencias que van desde la musica electrónica y dance, hasta el hip hop.

La vertiente surgió a mediados de la década del 2010 entre los artistas asociados al sello británico PC Music y su director, A. G. Cook. Recibió notoriedad una vez que Spotify lanzó la lista de reproducción “Hyperpop” en agosto del 2019, con artistas como 100 Gecs, Charli XCX y Dorian Electra.

La palabra “hyperpop” se acuñó por primera vez en SoundCloud. El “alquimista de datos” de Spotify, Glenn McDonald, declaró que vio por primera vez el término utilizado en referencia al sello PC Music en 2014, pero que no calificó como microgénero si no hasta el 2018.

El hyperpop refleja un enfoque exagerado, ecléctico y autorreferencial de la música pop y, por lo general, emplea sintetizadores atrevidos, voces autoajustadas en bucle y compresión y distorsión excesivas; así como referencias surrealistas a la cultura de Internet de los años 2000 y la era de la Web 2.0.

El hyperpop ha sido asociado extensamente con la comunidad LGBTQ + y la estética queer. Varios de sus intérpretes se identifican como de género fluido, gay o transgénero, y el énfasis en la modulación vocal les ha permitido experimentar con la presentación de género en sus voces.

Como apunta The Atlantic, el hyperpop “gira y acelera los 40 mejores trucos del presente y el pasado: un golpe de batería de Janet Jackson aquí, un chillido de sintetizador de Depeche Mode por allá. El impulso exagerado de jingles novedosos“.

Por su parte, The Wall Street Journal describió al género como una intensificación de las retóricas “artificiales” de la música popular, lo que resulta en:

Una pared de ruido caricaturesca que abarca melodías pegadizas y ganchos memorables. La música se mueve entre la belleza y la fealdad, mientras las melodías relucientes chocan con la instrumentación destrozada. Vía The Atlantic.

Los artistas asociados con el término incluyen a los colaboradores frecuentes de Cook, Charli XCX y Sophie. Otros artistas asociados son 100 Gecs, Rina Sawayama y Dorian Electra.

¿Listo para entrarle al hyperpop? Te recomendamos 5 artistas

Dorian Electra

El artista pop emergente Dorian Electra hace música que desafía las normas de género. La revista PAPER elogió sus “producciones musicales de alto concepto que combinan maravillosamente la buena música pop con narrativas culturales pertinentes” sobre la sexualidad y el género. Sus videos musicales virales, incluidos “2000 Years of Drag”, “Ode To The Clitoris” y “The History of Vibrators”, publicados en Refinery29, han acumulado más de seis millones de visitas.

Las canciones de Dorian combinan el pop de los 2000 y el funk de los 80, con un estilo vocal único y futurista que re-define el concepto de género.

100 Gecs

Bombástico y sin ley, 100 Gecs es el proyecto estilísticamente eruptivo de los productores Laura Les y Dylan Brady. El dúo creativo se incubó en la escena electrónica experimental de St. Louis, pero comenzaron a colaborar de forma remota intercambiando pistas en línea para crear la vorágine del pop electrónico que desafía el género de su álbum homónimo de 2019.

Slayyyter

Combinando un amor descarado por el pop del dos mil con un arco artístico inspirado en Lady Gaga y Charli XCX, junto con una facilidad para la cultura de los memes; Slayyyter, con sede en St. Louis, estalló en 2019 con su sencillo “Mine”.

Un éxito viral efervescente que sacó a Slayyyter del pop underground luego de una serie de lanzamientos en SoundCloud. “Mine” atrajo la atención a la cantante, culminando con el lanzamiento en otoño del 2019 de su mixtape debut homónimo.

Alice Gas

Alice Gas es una solista y productora, también afiliada a grupos como 909worldwide, GoonnCity © y Young Bapestahs.

Colaboradora activa en la escena pop subestimada, ha realizado apariciones en eventos musicales y producido junto a colegas como 100 gecs o Laura Les. A menudo desarrolla pop electrónico con influencias del emo, rap y voces con autotune descarado. Su sencillo más notable es “FERRARI”.

Rico Nasty

Mezclando chicle rosado y balas como una chica superpoderosa, la rapera del área de Washington, D.C, Rico Nasty, hilvana al hip-hop con su estética de “trampa de azúcar”, como se describe a sí misma.

Sobre la base del zumbido de sus primeros mixtapes y canciones como “Poppin” de 2017 y “Smack a Bitch” de 2018, Rico lanzó su álbum de estudio debut en 2020, ‘Nightmare Vacation’.