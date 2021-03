Como ya lo hemos mencionado antes, Netflix ha arrancado el 2021 invirtiendo una fuerte suma en proyectos in-house para liberar bajo su propio nombre a lo largo de este año.

Sin embargo, lo que resulta emocionante de todo esto es la atención que le están dando al segmento de anime que desde 2019, han estado alimentando con ilustradores, animadores y guionistas japoneses con toda la intención de representar una futura amenaza para plataformas como Crunchyroll.

Hoy, la plataforma da un interesante paso al combinar a ‘Terminator‘ con esta precisa división al trabajar un anime especial de la legendaria franquicia que nos relata la lucha entre la máquina y el hombre.

En colaboración con Production IG, quienes realizaron el live-action de ‘Ghost In The Shell’, además de la completa aprobación de Skydance quienes han trabajado la franquicia en el pasado, Netflix apunta a ampliar su catálogo con un interesante enfoque que no pretende “blanquear” los contenidos japoneses, sino retomar viejos títulos legendarios para adaptarlos a esta técnica y lograr un verdadero diferenciador.

¿Lo lograrán? De momento no tenemos fechas, teasers ó nada por el estilo, sin embargo, es posible que muy pronto conozcamos al casting para las voces.