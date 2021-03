La nueva dirección comercial de CBS All Access, ahora conocida como Paramount+, llega pisando fuerte al mercado del streaming pues, además de confirmar el renacimiento de algunos icónicos programas de la barra de MTV; la plataforma también está dispuesta a incursionar en el polémico ámbito de los remakes.

Aunque de momento los detalles son escasos, la compañía de entretenimiento confirmó que ‘Dora la Exploradora’ y ‘Los Padrinos Mágicos’ (títulos que operan bajo su licencia), tendrán sus respectivas reversiones y al más puro estilo live action. Ninguna de las dos series animadas es ajena al tratamiento de acción en vivo; tan en boga en el gremio desde que Disney se proclamó amo de la tendencia.

‘Dora la Exploradora’ debutó su primera adaptación live-action, ‘Dora y la Ciudad Perdida‘ en formato largometraje, con la actriz peruana Isabela Moner en el papel principal. La cinta recaudó más de $120 millones de dólares en la taquilla internacional, lo que se consideró como todo un éxito tras la inversión inicial de $50 millones que Paramount le concedió.

La serie animada original es creación de Chris Gifford, Valerie Walsh Valdes y Erik Weiner. Entregó 202 capítulos en 8 temporadas, del 2000 al 2014.

Por su parte, ‘Los Padrinos Magicos’ gozan no de una, si no de dos adaptaciones live action. La primera fue una película para la televisión, ‘A Fairly Odd Movie: Grow Up, Timmy Turner!’, estrenada en 2011 con el célebre cantante y actor Drake Bell en el protagónico de Timmy Turner. Más tarde, en 2012, se lanzó una secuela que llevó por nombre ‘A Fairly Odd Christmas’.

‘Los Padrinos Mágicos’, la serie, es creación de Butch Hartman. Ofreció 172 episodios y 10 temporadas, del 2001 al 2017.

Además de los programas anteriormente mencionados, se sabe que Paramount+ también tiene planes de remake para el séptimo arte, con títulos como ‘Atracción Fatal’, ‘La Estafa Maestra’ y ‘The Parallax View’ ya anotados en la agenda de re-versiones.

Paramount Plus estará disponible en Latinoamérica el próximo 4 de marzo, y unas semanas después llegará a los países nórdicos.