El guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, será el productor ejecutivo musical de una nueva película de Netflix, ‘Metal Lords’, que se estrenará a finales de este mismo año. Así lo informa Billboard. Se trata del primer proyecto de gran alcance que surge luego de que en 2019, el streamer anunciara un asociación con la dupla creativa detrás de ‘Game Of Thrones’, Daniel Brett Weiss y David Benioff.

A través de un breve comunicado de prensa se aseguró que ‘Metal Lords’ es una comedia para adultos; y la sinopsis oficial del proyecto ofrece una trama con la que muchos jóvenes metaleros podrían sentirse identificados.

Dos niños quieren comenzar una banda de heavy metal en una escuela secundaria, en donde precisamente solo esos dos niños se preocupan por el heavy metal. Vía Netflix.

‘Metal Lords’ es escrita y co-producida por Weiss, y será dirigida por Peter Sollett (‘Nick and Norah’s Infinite Playlist’). Por su parte, Benioff desempeñará las labores de productor ejecutivo, manteniendo así intacta a la pareja encargada del éxito de GoT. La película es protagonizada por Jaeden Martell (‘Knives Out, It’), Isis Hainsworth (‘Misbehavior’) y Adrian Greensmith en su debut cinematográfico.

Con nombres tan importantes como el de Morello y el dúo Weiss/ Benioff a bordo, parece que la cultura del heavy metal tendrá otro momento de resurgimiento. Mientras tanto, será el primer gran crédito de producción hollywoodense para Morello, aunque vale la pena destacar que, debido al uso generalizado de su música, ha contribuido a otros títulos en el pasado.

Como se informó anteriormente, Weiss y Benioff firmaron un acuerdo de cinco años con Netflix en 2019 con un valor estimado de $250 millones de dólares. Además de la próxima película, también están trabajando en una serie de acción real basada en la novela de ciencia ficción china, ‘El problema de los tres cuerpos’.