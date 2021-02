El pasado lunes 22 de febrero, el mundo entero reacciono ante la inesperada separación del dúo francés electrónico Daft Punk, luego de que la pareja, conformada por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, decidieran tomar caminos separados tras 28 años de impecable trayectoria artística.

Pese a que el conjunto no había lanzado ningún material inédito desde ‘Random Access Memories’ del 2013; la noticia desató una todo tipo de comentarios, la mayor parte de ellos con cierto dejo de nostalgia y tristeza. Kevin Parker, el reconocible líder de Tame Impala, se unió a la ola de reflexiones, confesando que fue casi como enterarse de que alguien había muerto.

Conversando recientemente con Matt Wilkinson para Apple Music, el músico habló sobre el impacto emocional que resintió tras el anuncio.

Quiero decir, supongo que no esperaba ponerme tan sentimental como lo hice. Especialmente porque vi el video que lanzaron, esta cosa de ocho minutos que creo ya había estado en una película suya, obviamente re-contextualizado para que anunciaran su separación, pero realmente me conmovió.

Me pregunto qué fue lo que les hizo querer hacerlo y anunciarlo, porque obviamente no han lanzado nada desde ‘Random Access Memories’. Sí, me estremeció. Fue casi como cuando escuchas sobre la muerte de alguien. Sé que obviamente no es tan trágico como cuando alguien muere, pero sentí ese tipo de conmoción.

Kevin Parker vía Apple Music.