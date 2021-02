Virginia Grohl y su hijo, Dave Grohl, presentarán una nueva serie a través del recién anunciado servicio de Paramount +, basada en la obra literaria del 2017 de Virginia, ‘From Cradle To Stage’.

El líder de Foo Fighters y su madre serán los anfitriones de un “programa de música sin guión”, como parte de la programación del nuevo canal de transmisión de Paramount +, que estará disponible en marzo para las audiencias estadounidenses.

‘From Cradle To Stage’, la serie, se basa en el libro del mismo nombre autoría de la señora Grohl, que recopila entrevistas con las madres de otros famosos colegas rockeros, incluyendo a las progenitoras de Geddy Lee de Rush, Mike D de Beastie Boys, Amy Winehouse, Tom Morello de Rage Against The Machine, Michael Stipe de REM y más. La idea de basar una serie de televisión documental en torno al libro se planteó por primera vez en 2018, pero claramente el formato se ha modificado desde entonces.

Mientras tanto, la llegada de Paramount + al mercado de plataformas on demand también presentará re-inicios de shows musicales de gran éxito como MTV Unplugged, Behind The Music y Yo! MTV Raps, el tipo de programación que los canales de televisión de música solían emitir antes de que pasaran a ser solamente realities.