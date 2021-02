El próximo mes, CBS All Access adoptará el nuevo mote de Paramount + (muy en tendencia 😏), y la transformación vendrá con una gran cantidad de nuevo contenido para los melómanos.

En una presentación ofrecida por ViacomCBS el miércoles pasado, se anunció que la plataforma albergará re-inicios de las franquicias clásicas de MTV y VH1; así como una nueva serie documental de Dave Grohl y su madre, Virginia Hanlon Grohl.

Por su parte, la serie de la familia Grohl estará basada en el libro del 2017 de Virginia, ‘From Cradle to Stage: Stories from the Mothers Who Rocked and Raised Rock Stars’. En él, la orgullosa madre del líder de Foo Fighters y ex-miembro de Nirvana, ofrece entrevistas con otras matriarcas de reconocibles rockstars, quienes comparten su propia experiencia de crianza.

El programa documental de seis partes explorará más en torno a dichas relaciones. Cada episodio se centrará en un artista famoso y su madre, con la presencia de Dave y Virginia para complementar el realto.

Paramount + también traerá nuevos episodios de ‘Behind the Music’ de VH1, ‘Yo! MTV Raps’, y las míticas series ‘Unplugged’.

Si bien las dos últimas han experimentado resurgimientos de una manera u otra a lo largo de los años, no ha habido un nuevo episodio inédito de ‘Behind the Music’, por ejemplo, desde 2012. La iteración moderna promete varias novedades, así como clásicos re-masterizados de la bóveda, “actualizados para el público actual con entrevistas a artistas, actualización creativa y estilo visual re-inventado”.

Aunque Paramount + está programado para debutar el próximo 4 de marzo en los Estados Unidos, no se han revelado las fechas de lanzamiento de los programas anteriormente mencionados.