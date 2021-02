Los fanáticos de Daft Punk reprodujeron la música del dúo francés a razón de millones el lunes pasado, luego de que la agrupación anunciara repentinamente su separación, tras casi 30 años de ejecutar juntos y consolidarse como referentes y pioneros de la música electrónica del nuevo milenio.

Las transmisiones del catálogo de Daft Punk se dispararon casi en un 500% el lunes en comparación con el domingo, mientras que las ventas de canciones aumentaron en un 1,335%. Las ventas de álbumes digitales, por su parte, aumentaron en un 2,650%, según información de Alpha Data (vía Variety).

Desde el brillante funk-house de su álbum debut ‘Homework’ (1997), hasta la extraordinaria demostración de funk americano recogida en ‘Random Access Memories’ (2013), los fanáticos definitivamente tuvieron mucho de dónde escoger.

En general, fue su segundo y futurista álbum, ‘Discovery’ (2001), el que lideró las ventas digitales de Daft Punk y que registró el mayor número de reproducciones el pasado lunes 22 de febrero.

‘Discovery‘ consolidó por sí solo más de 1.5 millones de transmisiones bajo demanda el lunes, un aumento del 429% en comparación con el día anterior. También experimentó un aumento en sus ventas digitales, por arriba del 8.000%.

Los siguientes cinco álbumes más populares por streams, del más al menos popular fueron: ‘Random Access Memories’ (hasta un 600% en streams), ‘Homework’ (hasta un 714%), ‘Alive 2007’ (hasta un 294%) y ‘TRON: Legacy’ (hasta un 360%).

Por su parte, las canciones más reproducidas de Daft Punk el lunes fueron: “Get Lucky” (hasta un 180% en transmisiones de audio a pedido), “One More Time” (hasta un 368%), “Harder Better Faster Stronger” (hasta un 418%), “Around the World ”(hasta un 381%) e “Instant Crush” (392%).

En el mismo contexto, Spotify reportó también un aumento del 242% en los “descubrimientos” de Daft Punk el martes, con casi medio millón de personas (459,334) transmitiendo al icónico conjunto electrónico por primera vez ese día.